Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da yeşil reçeteye tabi 105 hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesinde yeşil reçeteye tabi 105 hap ele geçirildi. Şüpheli 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin uyuşturucu satanlar ve kullananlara yönelik çalışmaları sürüyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, iki farklı operasyonda 105 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Şüpheli 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu İlaç
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