Sultanbeyli Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde ilçe emniyet müdürlüğü ve belediye zabıta memurları görev aldı.

Denetimlerde, pazarda sosyal mesafe ve maske kuralı, sigara yasağı ve HES kodu uygulaması hususlarına dikkat edildi.

Kurallara uymayan 25 kişiye 40 bin TL para cezası uygulandı

HES kodu ile pazarda satış yapan esnafların herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına bakılırken, riskli kişilere cezai işlem yapıldı.

Bugüne kadar yapılan 375 denetimde kurallara uymayan 25 kişiye ise toplamda 40 bin TL para cezası uygulandı.

Denetimler aralıksız devam ediyor

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan bu zorlu süreçte alınan tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını istedi.

