Yılbaşına sayılı günler kala birçok vatandaş, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla evlerinde girecek. Vatandaşların yılbaşını evlerinde geçirecek olması ise yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindiye talebi artırdı.

Birçok vatandaş, hindi için günler öncesinden sipariş verdi. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 6 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Esma Sevim, geçen yıl 100 olan hindi sayısını, talebin artması nedeniyle yüzde 50 artırarak 150'ye çıkardığını söyledi.

"Hindiye çok talep var"

Sevim, koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindilerine olan talebin arttığını belirterek, "Hindiyi küçükken güdüyoruz. Ekin kırması, arpa kırması, böcek gibi ürünlerle besleniyor. Çimenlerde yayılıyor. Yılbaşında yarısını satıyoruz, yarısını da yılbaşından sonra satıyoruz. Geçen sene 100 tane sattık. Bu sene 150 tane satacağız. Yılbaşına kadar hepsi biter. Çünkü çok talep var. Kilosu 45 lira, organik olduğu için bilen tereddüt etmiyor" dedi.







