Devrekani Belediyesi olarak cırık tatlısına coğrafi işaret almak için 8 ay önce başvuru yapıldı.

Taleplerinin kabul edildiğini aktaran Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, cırık tatlısıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İlçemizde kış aylarında yoğun şekilde tüketilen tatlımız, mayalanmış hamurdan yapılıyor. Hamur, kızdırılmış yağın içerisine bırakılarak pişiriliyor. Daha sonra pancar şekerinden yapılan şerbetin içine bırakılarak tatlanması sağlanıyor. Kendine has lezzeti ve aroması ile ön plana çıkan bir tatlı."

[Fotoğraf: AA]

İlçede yoğun şekilde tüketilen tatlı, pastanelerde üretilmesinin yanı sıra evlerde misafirlere de ikram edilen bir ürün.