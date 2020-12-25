Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'nun "Cırık tatlısı" tescillendi
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yöresel lezzeti "Cırık tatlısı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Devrekani Belediyesi olarak cırık tatlısına coğrafi işaret almak için 8 ay önce başvuru yapıldı.
Taleplerinin kabul edildiğini aktaran Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, cırık tatlısıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"İlçemizde kış aylarında yoğun şekilde tüketilen tatlımız, mayalanmış hamurdan yapılıyor. Hamur, kızdırılmış yağın içerisine bırakılarak pişiriliyor. Daha sonra pancar şekerinden yapılan şerbetin içine bırakılarak tatlanması sağlanıyor. Kendine has lezzeti ve aroması ile ön plana çıkan bir tatlı."
[Fotoğraf: AA]
İlçede yoğun şekilde tüketilen tatlı, pastanelerde üretilmesinin yanı sıra evlerde misafirlere de ikram edilen bir ürün.
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