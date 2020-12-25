Artan vakalar nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve nikah törenleri yasaklanınca Fatma Özçelik ve Ali Erdem çifti, planladıkları düğün törenini yapamadılar.

Artvin'deki baba ocağından gelinliğiyle çıkma isteyen Fatma Özçelik, Valilik tarafından verilen 1 saatlik özel izin ve az sayıda davetliyle düğün merasimini gerçekleştirdiler.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Düğün, sayılı davetli eşliğinde, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde yapıldı.

Kar eşliğinde fotoğraf çekimi

Çift, doğal güzelliğiyle ünlü Borçka Karagöl'ün karla kaplı muhteşem doğası eşlinde bu mutlu günlerini ölümsüzleştirdi.

Fatma Özçelik, 1 saatliğine bile olsa gelinlik giydiği için mutluydu.

[Fotoğraf: TRT Haber]