Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 22:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta uyuşturucu madde kullanma aparatı buldu. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları aramada, 4 gram esrar, 3 gram da metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli karakola götürüldü. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu daha ele geçirildi.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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