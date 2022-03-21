Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta uyuşturucu madde kullanma aparatı buldu. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları aramada, 4 gram esrar, 3 gram da metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli karakola götürüldü. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu daha ele geçirildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.