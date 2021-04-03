Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen M.B., H.Ç. ve B.D.'nin oturdukları adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 988 gram metamfetamin, 96 gram bonzai, 38 gram esrar, yeşil reçete ile alınan uyuşturucu hap, bir kurusıkı tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca, şüphelilerin uyuşturucu satışından elde ettiği tespit edilen, 3 bin 760 lira ile 5 bin lira sahte paraya da el konuldu. Şüphelilerden H.Ç. ve M.B.'ye parada sahtecilikten de işlem yapıldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli hakkında, çıkarıldıkları mahkemece tutuklama kararı verildi.
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