Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen M.B., H.Ç. ve B.D.'nin oturdukları adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 988 gram metamfetamin, 96 gram bonzai, 38 gram esrar, yeşil reçete ile alınan uyuşturucu hap, bir kurusıkı tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, şüphelilerin uyuşturucu satışından elde ettiği tespit edilen, 3 bin 760 lira ile 5 bin lira sahte paraya da el konuldu. Şüphelilerden H.Ç. ve M.B.'ye parada sahtecilikten de işlem yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli hakkında, çıkarıldıkları mahkemece tutuklama kararı verildi.

