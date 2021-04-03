İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt tarafından düzenlenen yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 4 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresleri tespit edilen 8 şüphelinin evlerine, Özel Harekat polislerinin desteğiyle baskın yaptı.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

