Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 07:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Özel Harekat destekli operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda örgüt tarafından düzenlenen yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 4 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Ekipler, adresleri tespit edilen 8 şüphelinin evlerine, Özel Harekat polislerinin desteğiyle baskın yaptı.
Operasyonda yakalanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
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