Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 03:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i hakim 4 kişi yaralandı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karayolu 24. kilometresi Gelemen mevkiinde Abdurrahman A. idaresindeki kamyon, önünde seyreden Erol B. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın eksiyle otomobil de önünde seyir eden Yaşar A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yaralılardan araç sürücüsü Erol B.’nin Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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