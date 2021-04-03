Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 07:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bitlis'te koronavirüs tedbirleri kapsamında bir okulda uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı, Saidi Nursi İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde ikinci bir karar alınana kadar yüz yüze eğitim öğretimine ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.
Açıklamada, uygulama kapsamında gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince alınacağı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Yüz Yüze Eğitim
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