Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 04:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 2 kişi yaralı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki iki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
1. Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Hasan K. idaresindeki otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Hasan K. ile yanında bulunan Hasan M. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
Son Haberler
- 05:03
- 04:39
- 04:37
- 04:24
- 03:04
Sıradaki Haber
Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 4 kişi kovalamaca sonrası yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz