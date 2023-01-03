Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtılar. Polis peşlerine düşünce ortaya da aksiyon filmlerini aratmayan bu görüntüler çıktı.

Konya merkez Karatay ilçesinde polis ekipleri, uygulama noktasında rutin kontrol yapıyordu. Polis, bir otomobil sürücüsüne "dur" ihtarı yaptı. Sürücü, durmak yerine olay yerinden hızla uzaklaştı. Ekipler de hemen aracı takibe aldı.

Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından otomobil bir sokağın girişinde durduruldu. Otomobilde arama yapıldı.

Sürücü ile araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 5 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sürücünün daha önceden sınır dışı edildiği ve ülkeye giriş yasağının bulunduğu öğrenildi.