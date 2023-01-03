Merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına önce bir otomobil ardından da hafif ticari araç çarptı.

Kazada Elif İlhan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazife İlhan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Nazife İlhan'ın cenazesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Elif İlhan ve Nazife İlhan'ın kayınvalide-gelin oldukları öğrenildi.