Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 01:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde art arda depremler
[Fotograf: Reuters]
Ege Denizi'ndeki Girit Adası açıklarında 10 dakika arayla 3,8 ve 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'ya 165 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 01.37'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6,4 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD, yaklaşık 10 dakika sonra aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 2, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [165.73 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-01-03
Saat:01:46:25 TSİ
Enlem:35.466 N
Boylam:26.401 E
Derinlik:5.96 km
Detay:https://t.co/fZohdloXit@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Ege Denizi Muğla
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