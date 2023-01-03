Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 01.37'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6,4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD, yaklaşık 10 dakika sonra aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.