Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aracıyla altyapı çalışmaları için açılan çukura düştü
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları için açılan çukura düşen otomobilde hasar oluştu.
Tütünçiftlik Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde, alkollü olduğu öne sürülen S.E. idaresindeki otomobil, altyapı çalışmaları yapıldığı için trafiğe kapatılan yan yola girdi.
Yol kenarındaki hafriyatların arasında ilerleyen otomobil, çalışmalar kapsamında açılan çukura düştü.
Kazada sürücü yaralanmazken, hasar oluşan otomobil iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Alkol testini kabul etmedi
Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü, alkometreyi üflemesini isteyen ekiplere zorluk çıkarttı.
Sürücü S.E'ye "alkol testini reddetmekten" 5 bin 96 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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