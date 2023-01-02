Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de ticari takside 8 düzensiz göçmen yakalandı
Rize'de şüphe üzerine durdurulan ticari takside 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekiplerince, Alipaşa Uygulama Noktasında ticari bir taksi durduruldu.
Taksinin içinde 6, bagaj kısmında ise 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Taksinin sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Iğdır Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Etiketler: Rize Düzensiz Göçmenler
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