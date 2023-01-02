İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakent için sis uyarısında bulundu. Vali Yerlikaya, uyarıyı sosyal medya hesabından yaptı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinde yaşanabilecek azalma ve ulaşımdaki olası aksamalara dikkati çekti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerini paylaşan Yerlikaya, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirtti.

İstanbul'da sis nedeniyle yarın AnadoluJet'in, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşu iptal edildi.