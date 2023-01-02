Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 19:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varış ve kalkışlı 48 seferin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakent için sis uyarısında bulundu. Vali Yerlikaya, uyarıyı sosyal medya hesabından yaptı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinde yaşanabilecek azalma ve ulaşımdaki olası aksamalara dikkati çekti.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerini paylaşan Yerlikaya, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirtti.
İstanbul'da sis nedeniyle yarın AnadoluJet'in, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşu iptal edildi.
Etiketler: Hava Yolu Sabiha Gökçen Havalimanı Son Dakika Ulaşım
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