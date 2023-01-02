Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bayır Mahallesi'nde, Karadağ mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, su tankeri ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Söndürme çalışmasına Yeniköy Kemerköy Termik Santrali İtfaiye Birimi de destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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