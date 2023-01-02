Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Bolu'nun Aladağ Yaylası'nda bulunan göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı.
Kent merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağ Yaylası'nda, gece hava sıcaklığı, eksi 11 dereceye kadar düştü.
Soğuk havanın etkisiyle yayladaki Aladağ Göleti'nin yüzeyini buz kapladı.
Bölgede görev yapan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, vatandaşları buz tutan göletin yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: Bolu Hava Durumu Kar Yağışı
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