Adana’da yeni stadyum, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünü rahatlatması beklenen bin 669 metre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun 4. köprüsü olacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün temeli büyükşehir belediyesi tarafından 2016 yılında atıldı.

O tarihten sonra 2019 yılına kadar köprünün ancak üçte biri tamamlanabildi. 2019 yerel seçimleri sonrası Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve maddi yetersizlikler gerekçe gösterilerek projeye ara verildi. Köprüyü mevcut haliyle devralan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 700 milyon liralık kaynak aktarımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ağustos 2020’de onaylandı. Daha sonra ise köprü için ihale yapıldı ve inşaat yeniden başladı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Türkiye'nin en büyük 4'üncü büyük köprüsü olma özelliğini taşıyan ve Seyhan Nehri üzerinde yükselen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki durumu değerlendirdi.

Karslıoğlu, bin 669 metre uzunluğunda, 6 şeritten oluşan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde son çeyreğe girildiğini ifade ederek, “Geçen aylarda Adana'mızı ziyaret eden bakanımız ve firmamızla görüşmemiz sonrasında edindiğimiz bilgilere göre son tarih 2023 yılı Nisan. 15. Karayolları Genel Müdürümüzün de ziyaretinde yüklenici firmadan Mart sonu diye söz aldık. En kötü ihtimalle Nisan ayında hizmete açılacak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlanılan, bitirilen ve hükümetimizin büyük desteği olan bir köprümüz. Adana trafiğini de yüzde 30’una yakın bir oranda rahatlatacağının kanaatindeyiz. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Mersin otoyoluna bağlanan bu köprü inşallah Adana'mız için hayırlara vesile olur” dedi.