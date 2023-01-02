Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Murat B. ve Sefa Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Murat B., köpeğin kendisine saldırdığını, olaydan önce de başka kişileri ısırdığını öne sürdü.

Barınaktaki görevine 14 Eylül'de hayvan bakım elemanı olarak başladığını söyleyen diğer sanık Sefa Ç. ise olay günü kafesteki köpekleri aşılayıp, tekrar kafeslere koyduğunu, köpeğin kafesten çıktıktan sonra Murat B.'ye saldırdığını ileri sürdü.

"Diğer sorumluların da cezalandırılmasını istiyoruz"

Konya Baro Başkanı Oktay Unkur da "Olaya ilk baştan bu yana müdahale eden ve şikayette bulunan bir kurumuz. Şu an yargılanan 2 sanık dışında diğer sorumluların da tespit edilip cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Duruşma sırasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

İlerleyen dakikalarda duruşma salonunda yaşanan gerginlik nedeniyle mahkeme başkanı salonu boşaltarak duruşmaya ara verdi.

"Sanık Murat B.'ye vurma diye bağırdım ama beni duymadı"

Aranın ardından söz verilen tanıklardan veteriner teknisyeni M.A.Ö., tesadüfen döndüğünde köpeğe vurulduğunu gördüğünü belirterek, "Sanık Murat B.'ye 'vurma' diye bağırdım ama beni duymadı. Bulunduğum yerden ayrılırsam köpeklerin dağılma ihtimali vardı, bu nedenle bırakıp gidemezdim. Aradaki mesafe nedeniyle yanına gitsem de yetişemezdim" dedi.

Celse arasında gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.

6'şar yıla kadar hapis talep edildi

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında "Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince hayvanlara bakmak ve onları korumakla görevlendirilen şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç.'nin suçu, fikir ve eylem birliği içinde işledikleri kanaatine varıldığını belirterek, her iki şüphelinin de "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 20 Ocak'ta görülecek.

Olay

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç., 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

İddianamede, sanıkların "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.