Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde silahlı kavga çıktı. Baba ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Duraklı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde Suriye uyruklu akraba iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A. pompalı tüfekle ateş etti.
Çeşitli yerlerinden yaralanan baba Alaa A. olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Alaaddin A. ve Hazim V. ise yaralandı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırılan yaralılardan Alaaddin A., kurtarılamadı. Hazim V.'nin sağlık durumu ise iyi.
Polis, kaçan şüpheli Ahmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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