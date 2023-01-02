Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayasofya Camii'ni 2022'de 13 milyon kişi ziyaret etti
[Fotograf: AA]
2022 yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni 13 milyon 656 bin 229 kişi ziyaret etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaretçi sayısıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, İstanbul'umuzun gözbebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'miz 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 ziyaretçi ağırladı." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Ayasofya Camii İstanbul
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