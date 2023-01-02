Kapadokya’nın altın yılı olarak bilinen 2019 yılında Kapadokya bölgesini 3 milyon 834 bin 134 kişi ziyaret etmişti. 2022 verileri açıklandıktan sonra Kapadokya’nın altın yılı da değişmiş oldu.

Kapadokya'nın hem ülkemizde hem de dünyada bilinirliğinin artığını söyleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Dünyanın en fantastik, en özel bölgesinde yaşıyoruz. Tarihi binlerce, milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Jeolojik oluşumlarının tarihi 8 milyon yıl öncesine kadar dayanıyor. İnsan varlığı ve yaşamı açısından baktığınızda da milattan önce 5-6 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğu bir coğrafyanın getirmiş olduğu büyük bir kültürel zenginliğin üzerinde oturuyoruz” dedi.

"Kapadokya zamansız şehir"

Birçok yerde turizm zamanla sınırlı olduğunun altını çizen Vali Becel, “Kapadokya’ya zamansız şehir diyebiliriz. Yılın 12 ayında insanlara seçenekler sunabiliyor. Bölgeyle özdeşleşmiş olan balan turları. Bunun ötesinde peribacaları, vadileri, yer altı şehirleri, doğal hava depoları gibi birçok seçenekle insanları burada misafir etme şansınız var" diye konuştu.

Becel açıklamasında, "33 bin yatak kapasitemiz ve 700’ün üzerinde otelimizin yanı sıra 15 bin odamız var. İlkbahar da ayrı güzellikler, sonbahar da ayrı güzellikler, kış ve yazın da ayrı güzellikler ile insanlara apayrı bir tatil deneyimi yaşatıyor" sözlerini kullandı.

"Altın yılımız değişti"

2019 yılı Türkiye ve dünya açısından da önemli bir yıl olduğunu söyleyen Vali Becel, "2020 ve 2021 yılı biraz pandeminin gölgesinde geçti. 2020 ve 2021 yılında 2019 yılının rakamlarına yaklaşamamıştık. 2022 yılı Türkiye ve Nevşehir için altın yıl olarak değerlendirilen 2019 yılının üzerinde altın yılımızı bu sene yaşadık. 3 milyon 800 bin olan ziyaretçi sayımız 4 milyon 200 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Nüfusumuzun 15 katı kadar insanı bölgemizde ağırlamayı başardık. Bunun yüzde sekseni de yabancılardan oluşuyor" şeklinde konuştu.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 2022 yılında Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri 1 milyon 63 bin 517 ziyaretçi ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesi'ni 995 bin 891 kişi ile Zelve-Paşabağları ören yeri izledi.

Kapadokya bölgesinde ziyaret edilebilen Hacıbektaş Veli Müzesi'ni 736 bin 82 kişi, Kaymaklı Yer Altı Şehri'ni 533 bin 47 kişi, Derinkuyu Yer Altı Şehri'ni 345 bin 337 kişi Özkonak Yer Altı Şehri'ni 227 bin 361 kişi ve Karanlık Kilise'yi ise 172 bin 168 kişi ziyaret etti.