Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir kişi, yaşadığı sitenin otoparkının önüne otomobilini park eden sürücüyle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce site sakini, durumu polise bildirdi. Bunu öğrenen sürücü, kendisini polise şikayet eden kişiye otomobiliyle çarparak kaputun üstünde metrelerce sürükledi.

Çevredekiler, kurtarmak için aracın arkasından koştu. Kaputun üstündeki adam ise can havliyle kendini otomobilden attı. Otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şikayetçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüdü.