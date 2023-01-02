Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta park kavgası: Otomobille çarptı, kaput üstünde sürükledi
[Fotograf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta, iki kişi arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktı. Taraflardan biri diğerine otomobille çarptı ve metrelerce kaputta sürükledi. Sürücü kayıplara karıştı.
Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir kişi, yaşadığı sitenin otoparkının önüne otomobilini park eden sürücüyle tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce site sakini, durumu polise bildirdi. Bunu öğrenen sürücü, kendisini polise şikayet eden kişiye otomobiliyle çarparak kaputun üstünde metrelerce sürükledi.
Çevredekiler, kurtarmak için aracın arkasından koştu. Kaputun üstündeki adam ise can havliyle kendini otomobilden attı. Otomobil sürücüsü kayıplara karıştı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Şikayetçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüdü.
Etiketler: İstanbul
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