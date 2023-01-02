Fraport TAV Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı verilerine göre; 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında kente 80 bin 247 uçakla 13 milyon 74 bin 142 turist geldi.

Antalya Havalimanı'na inen ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Almanya 3 milyon 363 bin 857 turist ile birinci sırada yer alırken, 2 milyon 801 bin 412 ile Rusya ikinci, 1 milyon 253 bin130’la da İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

Kente 2022 yılında 755 bin 625 Polonyalı turist geldi. Polonya’yı 349 bin 413 turist sayısıyla Kazakistan, 325 bin 577’yle İsviçre, 312 bin 546 turistle İsrail, 309 bin 260’la Hollanda, 272 bin 461 ile Romanya ve 227 bin 178 turistle Danimarka takip etti.

Sektör temsilcileri, turizm yoğunluğunun 2023'de de devam etmesini ve turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyor.