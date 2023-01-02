Yılbaşını çok yoğun geçirdiklerini belirten Balıkçı Yusuf Çimen, vatandaşların yeni yıl akşamı için levrek, çipura, somon gibi büyük balıklara ilgi gösterdiğini belirtti.

Yılın ilk günlerinde hamsi ve istavrite ilgi olduğunu, çinekopa ilginin azaldığını anlatan Çimen, "Yılbaşını geçirdik, insanlar büyük balık tercihlerinden hamsi ve istavrit gibi tekrar küçük taneli balıkları tercih etmeye başladı. Tezgahlarımızda 25 çeşit balık var, bolluk yok ama çeşit çok. Tezgahlarımızda her balıktan var, fiyatlarda oturdu. İlgiden memnunuz" dedi.

Çimen, havaların soğumasıyla hamsi, istavrit gibi küçük balıklarda bolluk beklediklerini sözlerine ekledi.