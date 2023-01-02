Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamsi ve istavritte bolluk bekleniyor
[Fotograf: İHA]
Balıkçı tezgahlarında yaklaşık 25 çeşit balık bulunuyor. Soğuk havanın etkisiyle hamsi ve istavrit gibi küçük balıklarda bolluk bekleniyor.
Yılbaşını çok yoğun geçirdiklerini belirten Balıkçı Yusuf Çimen, vatandaşların yeni yıl akşamı için levrek, çipura, somon gibi büyük balıklara ilgi gösterdiğini belirtti.
Yılın ilk günlerinde hamsi ve istavrite ilgi olduğunu, çinekopa ilginin azaldığını anlatan Çimen, "Yılbaşını geçirdik, insanlar büyük balık tercihlerinden hamsi ve istavrit gibi tekrar küçük taneli balıkları tercih etmeye başladı. Tezgahlarımızda 25 çeşit balık var, bolluk yok ama çeşit çok. Tezgahlarımızda her balıktan var, fiyatlarda oturdu. İlgiden memnunuz" dedi.
Çimen, havaların soğumasıyla hamsi, istavrit gibi küçük balıklarda bolluk beklediklerini sözlerine ekledi.
Etiketler: Balıkçılık Hamsi
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