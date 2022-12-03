Köpeğe eziyet görüntüleri vicdanları yaralamıştı. Adli ve idari süreç başlatılarak 2 kişi tutuklanmıştı.

Konya'daki barınakta gerçekleşen olayın tekrarlanmaması için yeni çalışmalar yapılıyor.

"Barınağa kameralar kurarak denetimi artırıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay barınaktaki denetimlerin artırılacağını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Üzüntüsünü ifade eden ve tepkisini dile getiren tüm hayvanseverlere de ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu bizim eksiklerimizi görmemiz için bir fırsat oldu. Yaşanan elim olay bizi çok ciddi bir üzüntüye sevk etti. Tabi bu iki caninin yaptığından da tüm bu emeği heba etmek doğru değil. Burada çok uzun süredir büyük bir çaba ve gayret var. Hem STK'larla bundan sonra daha fazla çalışacağız. Sahiplendirme ile ilgili yeni çalışmalar yürütüyoruz, internetten bununla ilgili bir site açtık. Kameralar kurarak denetimi artırıyoruz."

'Yetkililer, barınakta fiziki olarak problem görmedi'

Merkezin fiziki şartları da sürekli kontrol ediliyor.

Altay, yaşanan olaydan sonra 24 saat geçmeden hem sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin hem de baroların temsilcilerinin inceleme yaptığını ve burada fiziki olarak bir problem görmediklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük ve modern hayvan barınakları arasında bulunan tesis, 4 bin 500 hayvan kapasitesine sahip.