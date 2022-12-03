Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da servis minibüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Eyüpsultan'da havalimanına yolcu taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 2'si ağır toplam 9 kişi yaralandı.
Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen, Bayram S. idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildikten sonra yol kenarındaki toprak alana savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
2'si ağır 9 kişi yaralandı
Kazada araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Minibüs şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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