Direğe çarpan araç 5 metre yüksekten evin bahçesine düştü
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Mertcan Tıkız’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra 5 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Yaralanan Tıkız, hastanede tedaviye alındı. Şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, gece saatlerinde Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi’nde meydana geldi.
Mertcan Tıkız yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki demir elektrik direğine çarpıp, 5 metre yükseklikten iki katlı evin bahçesine düştü.
Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Tıkız yaralandı.
Elektrik kesintisi yaşandı
Evde yaşayanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Mertcan Tıkız, ilk müdahalesinin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tıkız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ilçede elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik şirketi tarafından yapılan onarım çalışmalarının ardından ilçeye yeniden elektrik verildi.
Ters dönen otomobil ise belediyeye ait iş makinesiyle kaza yerinden kaldırıldı.
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