Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Sivas'ta yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler de zor anlar yaşıyor.
Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor.
Sürücüler, sis nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere çevre yolunda mesafeyi açarak yavaş seyretmeye çalıştı.
[Fotoğraf: AA]
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çifte Minareli Medrese, Kale Cami, Buruciye Medresesi ile Kızılırmak ve tarihi Eğri Köprü sisle birlikte görüntülendi.
Etiketler: Sivas
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