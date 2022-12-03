Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 AHS 662 plakalı kamyonet, Beyşehir-Akseki kara yolunun 8'inci kilometresinde kenardaki tarlaya devrildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet yakınında yerde yatan Dursun Özbaşı'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Durmuş G. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Etiketler: Konya
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