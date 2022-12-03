Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 4 bine yakın tarihi eser ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına geçit verilmiyor. Bir şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 4 bine yakın tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu Bandırma'da tarihi eser kaçakçılığı şüphelisinin aracında, evinde arama yapıldı.
Aramalarda, 3 bin 985 sikke ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Tarihi Eser Kaçakçılık
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