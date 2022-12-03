Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 08:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: TRT Haber]
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 7.59'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 14.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2022
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gümüşova (Düzce)
Tarih:2022-12-03
Saat:07:59:20 TSİ
Enlem:40.808 N
Boylam:30.946 E
Derinlik:14.2 km
Detay:https://t.co/GbiTwiIsh9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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