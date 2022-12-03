Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 05:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da prefabrik yapı imalathanesinde yangın
[Fotograf: DHA]
Üsküdar’da prefabrik yapı imalathanesinde yangın çıktı. 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Akşam Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki imalathanede yangın meydana geldi. Prefabrik yapı imalathanesinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle 6 katlı bina boşaltıldı.
4 kişi dumandan etkilendi
Dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde bulunan ambulanslarda müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangın nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını yakından takip etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.
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