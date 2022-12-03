D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Hüseyin Tıknaz'ın kullandığı otomobil, Köseköy mevkiinde aynı yönde seyreden Z.K. yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Tıknaz ile İ.Ş, G.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Sürücünün yanında oturan İ.Ş, kendi imkanlarıyla yaralı halde araçtan çıkarken olay yerinde sinir krizi geçirdi. "Onlar benim arkadaşlarım" diyerek ağlayan yaralı genci, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Otomobilde sıkışan diğer yaralılar ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Tıknaz, Kocaeli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçak teknisyeni olduğu belirtilen Tıknaz'ın cenazesinin, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.