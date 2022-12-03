Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 03:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçeleri açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, lastik botlarda tespit edilen Dikili açıklarında 46, Selçuk açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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