Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 03:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da terör örgütü PKK üyesi 2 zanlı tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Muğla'da, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyon yaptı.
Operasyonda, terör örgütü ile ilişkisi oldukları belirtilen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bu kişiler adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan C.S.S. ve A.A.K. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla Terör Örgütü PKK/YPG
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