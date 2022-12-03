Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda, terör örgütü ile ilişkisi oldukları belirtilen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan bu kişiler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan C.S.S. ve A.A.K. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.