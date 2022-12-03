Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 07:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklu
Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Muğla merkezli, Adana ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Marmaris'te A.K. ile Y.Ç, Adana'da D.S, Aydın'da O.E. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. adli kontrol ile serbest bırakılırken A.K, D.S. ve O.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan 2 zanlının da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla arandığını belirtildi.
Etiketler: Muğla
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