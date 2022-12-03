Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde çevreye kötü koku yayan ve hava kirliliğine neden olan iki işyerinin faaliyetine, Büyükşehir Belediyesi Gayri Sıhhi Müessese İnceleme Kurulunun kararı ile son verildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede denetleme yaptı.

Denetlemelerde, çevre sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk teşkil eden iki iş yeri tespit edildi.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı da bulunmayan iki iş yeri, faaliyetlerinin sonlandırılması istemiyle Gayri Sıhhi Müesseseleri (GSM) İnceleme Kuruluna sevk edildi.

GSM'nin aldığı karar doğrultusunda, 2 iş yeri faaliyetten men edildi.

Karar doğrultusunda dün, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bu işyerlerine yönelik mühürleme işlemi yapıldı.