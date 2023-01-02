PKK/YPG'li teröristler, AK Partili milletvekiline suikast planlıyorlardı. Şanlıurfa emniyetinin titiz çalışmasıyla teröristlerin kirli planı boşa çıktı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan 2 teröristi kıskıvrak yakaladı.

Suriye uyruklu M.M ile M.M.İ, ifadelerinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn El Arap bölge sorumlusunun, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a suikast talimatı verdiğini itiraf etti.

3 tutuklama

Saldırıyı gerçekleştirmek için Türkiye'ye geldiklerini anlatan teröristler, 'Hacı' kod adlı sözde sorumlunun, R.B aracılığıyla kendilerine para gönderdiğini söyledi.

Polis ekipleri, operasyonla R.B'yi de gözaltına aldı.

R.B'nin kardeşinin örgüt tarafından kaçırıldığı, serbest bırakılması için de AK Parti Şanlıurfa milletvekiline saldırı düzenlemek amacıyla keşif yaptığı öğrenildi.

Yakalanan 2 terörist ve onlara yardım eden R.B., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube ekiplerinin başarılı operasyonuyla AK Partili vekile yapılması planlanan suikast son anda önlenmiş oldu.