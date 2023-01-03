Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevlerin bir anda büyüdüğü yangını kontrol altına almak için yaklaşık 15 itfaiye aracıyla müdahale etti.

Yangın, 1 saatlik müdahalenin çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangının meydana geldiği tesisin yanında, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.