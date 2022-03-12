Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
26 yaşındaki E.Y'nin kullandığı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Mersindere Mahallesi geçişinde refüje çarptıktan sonra devrildi.
Yaralanan sürücü ile İ.D., M.Ç. ve R.Y. ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan R.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.Y, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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