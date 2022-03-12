Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde Ahmet Utku'nun kullandığı otomobil, çevre yolu Ege Üniversitesi Viyadüğü yakınlarında Servet Kaya yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Kaya hayatını kaybetti, Utku ve Haydar Canpolat yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaya'nın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: Ambulans İzmir Polis Trafik Kazası
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