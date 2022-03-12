İstanbul’da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Başakşehir istikametine doğru seyir halinde olan servis aracına, kontrolden çıkan İlhan Karahan yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari araç savrulurken, servisin içinde olan vatandaşların korkusu servis aracının kamerasıyla kaydedildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.