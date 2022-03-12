Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki trafik kazası kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolünü kaybeden ticari araç servise çarptı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.
İstanbul’da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Başakşehir istikametine doğru seyir halinde olan servis aracına, kontrolden çıkan İlhan Karahan yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ticari araç savrulurken, servisin içinde olan vatandaşların korkusu servis aracının kamerasıyla kaydedildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.
Etiketler: Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Kazası
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