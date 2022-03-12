Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu, Hatay, Ankara, Eskişehir, Karaman, Niğde'nin güneyi, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

'Turuncu' ve 'sarı' uyarı

Yoğun kar yağışı beklenen Balıkesir ve Bursa için 'sarı', İstanbul ve Yalova için 'turuncu', ayrıca, çığ riski bulunan Şırnak, Bitlis, Hakkari ve Van için de 'turuncu' uyarı yapıldı.