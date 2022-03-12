Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 08:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evlat nöbetine katılım sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı. HDP il başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan aile sayısı 269 oldu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 921. gününde sürüyor.
Muş'ta 8 yıl önce 22 yaşındayken dağa götürülen kızı Dilber için gelen anne Refika Doğan de evlat nöbetine dahil oldu.
Anne Doğan gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, "Kızımı 2014'te HDP çaldı, götürdü. Geri gelmesini istiyorum. Evladım seni çok özlüyoruz, baban çok hasta. 8 yıldır gözümüze uyku girmedi. Bunca yıldır seni arıyoruz, bulamıyoruz. Kurban olduğum, ciğerim, neredesin, dön gel." dedi.
Doğan, ailelerle eylemini sürdüreceğini aktardı.
Etiketler: Diyarbakır Evlat Nöbeti
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