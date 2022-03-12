Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli-Muğla kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun kar nedeniyle kapanan Denizli ile Muğla arasındaki kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.
Denizli'de Cankurtaran mevkiinde 7 saat boyunca kapalı olan Antalya-Muğla Karayolu, ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrollü olarak çift yönlü trafiğe açıldı.
Yol kenarına araçlarını çeken tır ve otomobil sürücüleri yolun açılmasını beklerken, ekipler bir süre sadece otomobillerin zincir takarak geçmesine izin verdi.
Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla Karayolunda ise çok sayıda trafik kazası meydana geldi.
Etiketler: Denizli Hava Durumu Kar Yağışı Muğla
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