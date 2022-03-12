Denizli'de Cankurtaran mevkiinde 7 saat boyunca kapalı olan Antalya-Muğla Karayolu, ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrollü olarak çift yönlü trafiğe açıldı.

Yol kenarına araçlarını çeken tır ve otomobil sürücüleri yolun açılmasını beklerken, ekipler bir süre sadece otomobillerin zincir takarak geçmesine izin verdi.

Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla Karayolunda ise çok sayıda trafik kazası meydana geldi.