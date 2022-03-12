Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 05:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sertavul Geçidi ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor. 1 gündür kapalı olan yolda tır ve çekicilere izin verilmezken zincirli ve kar lastiği olan araçların geçişlerine izin veriliyor.
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli geçitlerinden olan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'ndeki kar, sis ve tipi nedeniyle 1 gün kapalı kalan yol ulaşıma açıldı.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Sertavul'da, tır ve ağır tonajlı kamyonların Mut'tan Sertavul yönüne geçişlerine izin verilmiyor.
Kar lastiği ve zincir takılı diğer araçlara ise kontrollü olarak izin veriliyor.
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