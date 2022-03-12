İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli geçitlerinden olan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'ndeki kar, sis ve tipi nedeniyle 1 gün kapalı kalan yol ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Sertavul'da, tır ve ağır tonajlı kamyonların Mut'tan Sertavul yönüne geçişlerine izin verilmiyor.

Kar lastiği ve zincir takılı diğer araçlara ise kontrollü olarak izin veriliyor.