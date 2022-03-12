İstanbul Kartal ilçesinde atık kağıtların depolandığı yan yana iki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.